Coronavirus, anche Mourinho in campo per raccolta fondi UE

«La lotta contro il Coronavirus è come una partita di calcio, serve lavoro di squadra». Così l'allenatore portoghese Josè Mourinho in un video registrato a sostegno dell'evento organizzato dalla Commissione europea il prossimo 4 maggio per raccogliere fondi per un vaccino contro il Covid-19, e in particolare dalla commissaria europea Mariya Gabriel, con l'obiettivo di raccogliere 7,5 miliardi di euro. «Il Coronavirus è il peggior avversario che abbiamo oggi e abbiamo bisogno di giocare la nostra partita migliore - dice Mourinho - sosteniamo gli sforzi europei per sviluppare vaccini e trattamento contro il virus».

