Coronavirus, morta la mamma di Guardiola

The Manchester City family are devastated to report the death today of Pep’s mother Dolors Sala Carrió in Manresa, Barcelona after contracting Corona Virus. She was 82-years-old . — Manchester City (@ManCity) April 6, 2020

Un grave lutto ha colpito Pep Guardiola: è morta la mamma, Dolors Sala Carriò. A dare la notizia è stato il profilo twitter ufficiale del Manchester City che ha espresso dolore per il tecnico e i suoi familiari. La donna, che aveva 82 anni ed era contagiata da Coronavirus, è deceduta a Manresa, un comune della Catalogna vicino a Barcellona. Secondo notizie diffuse in Spagna, non si avrebbe la certezza di dove sia in questo momento il tecnico del City, fino a qualche giorno fa ancora in Inghilterra e con evidenti dififcoltà a raggiungere il proprio paese.