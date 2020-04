Barcellona, Setien: «Convinceremo Messi a restare. Neymar o Lautaro? Tutti e due»

«Convinceremo Messi che il prossimo anno il Barcellona ha un progetto vincente». Così Quique Setien, allenatore del Barcellona, risponde in un'intervista a CadenaSer alla domanda se conta sulla permananenza dell'argentino in blaugrana la prossima stagione, dopo i forti attriti con la dirigenza nelle settimane scorse. «Se conto di averlo il prossimo anno? Certo che sì, lo convincerermo», dice Setien.

«Neymar o Lautaro? Tutti e due..». Quique Setien, tecnico del Barcellona, non si nasconde di fronte alle voci di mercato, e in un'intervista a CadenaSer ammette che il club catalano è sulle tracce sia dell'attaccante del Psg, per il quale vestire la maglia blaugrana sarebbe un ritorno, sia dell'argentino dell'Inter. «A me piacciono tutti i grandi calciatori, e Neymar lo è: ma per vedere se le speculazioni diventano concrete, bisognerà aspettare di capire in che situazione saranno i club dopo questa emergenza. Neymar o Lautaro? Vedrei bene tutti e due..».

Ultimo aggiornamento: 11:37

