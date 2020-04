Coronavirus, morta la madre di Pep Guardiola: «Il City è vicino al proprio tecnico»

Il Manchester City ha annunciato, attraverso il proprio profilo Twitter, la scomparsa della madre di Pep Guardiola. La donna, 82 anni, aveva contratto il Coronavirus. «Il club e tutti i propri collaboratori sono vicini al proprio tecnico in un momento così difficile causato dalla scomparsa di Dolors Sala Carrió».



The Manchester City family are devastated to report the death today of Pep’s mother Dolors Sala Carrió in Manresa, Barcelona after contracting Corona Virus. She was 82-years-old .

— Manchester City (@ManCity) April 6, 2020