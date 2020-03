Coronavirus, Mourinho consegna cibo agli anziani di Londra Video

Mourinho oggi ha consegnato beni di prima necessità alle associazioni benefiche che aiutano senzatetto e bisognosi nella zona di Enfield, nell’estremo nord di Londra. pic.twitter.com/09VYuSGl6H — Il Calcio Inglese (@BritishFootball) March 23, 2020

Una visita da un vero Special One quella che hanno ricevuto alcuni anziani della zona nord di Londra. José Mourinho è infatti sceso in campo al fianco dell'associazione Age UK per distribuire beni di prima necessità alle persone chiuse in casa per l'emergenza coronavirus. Un piccolo aiuto per coloro che saranno costretti a rimanere nella propria dimora almeno per le prossime tre settimane, seguendo i consigli delle autorità sanitarie britanniche. Un gesto che ha subito fatto il giro del web e riscosso il plauso di tutti i tifosi, del Tottenham e non solo. «Sto dando un piccolo aiuto a Age UK Enfield e LoveYourDoorStep Enfield», le parole pronunciate da Mourinho in un video su Internet.