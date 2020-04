Coronavirus, Lokomotive Lipsia: 100mila biglietti venduti per una gara invisibile

Centomila biglietti per battere un «avversario invisibile» e giocare una partita altrettanto invisibile. Il Lokomotive Lipsia, formazione della quarta serie tedesca, ha pensato a un originale modo per garantirsi un sostegno finanziario in questa fase di stop dei campionati e di tutte le attività sportive causa coronavirus, per salvarsi dal fallimento. Il club, come riferisce la Bbc, da giorni ha messo in vendita biglietti elettronici al costo di un euro, per un evento mediatico in programma oggi, con l'obbiettivo di raccogliere 120mila euro per sostenere la squadra. «Abbiamo 300 giovani giocatori -ha detto un portavoce- dobbiamo pagare il personale, prenderci cura delle strutture». Il Lokomotive Lipsia ha 126 di vita e nel 1903 vinse il campionato e fino agli 80 partecipava speso alle competizioni europee. Per l'evento di oggi il club ha fatto sapere che «ci sarà una diretta dallo stadio, i proiettori saranno accesi e i nostri commentatori radio via internet lavoreranno sul gioco, di più non si può dire».

© RIPRODUZIONE RISERVATA