Liverpool-Atletico, Diego Costa e quel ghigno beffardo tossendo sui giornalisti

Il ghigno beffardo è quello di chi ancora non ha capito la gravità della situazione. Il sorriso, in un momento storico come questo, che stona sulle notizie arrivate proprio in quei momenti. Diego Costa, dopo la vittoria del suo Atletico ad Anfield contro il Liverpool, nella zona mista ha tossito davanti ai giornalisti inglesi che lo aspettavano per qualche dichiarazione. Ha tossito e sorriso. Quasi, anzi senza il quasi, una presa in giro. Segno di una sensibilità mancante. Una situazione surreale. Una situazione incredibile e un gesto deprecabile. A fare il gesto è stato quel giocatore che nel momento in cui Simeone lo ha tolto dal campo per inserire l'eroe della serata Llorente, ha quasi spaccato tutto in panchina. In barba, ancora una volta, alle situazione che maggiormente in Italia, ma anche in Spagna, sta colpendo la popolazione e da ieri, ufficialmente, anche la Serie A. Del carattere di Diego Costa si è parlato molto negli ultimi anni. Ma un livello così basso non lo aveva toccato nemmeno lui. Fino a ieri sera, ovvio.

Ultimo aggiornamento: 12:42

