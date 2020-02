« La situazione è monitorata costantemente, siamo in stretto collegamento con le autorità preposte » . Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, fa il punto dopo i casi di contagio di coronavirus nel lodigiano e le misure preventive disposte nella zona, con l'invito delle amministrazioni a restare chiusi in casa. La Lega Pro segue la situazione in particolare in relazione alle partite di Serie C previste nel fine settimana in quelle aree. Ultimo aggiornamento: 13:52





