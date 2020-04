Ultimo aggiornamento: 18:24

Se inancora si litiga se ripartire o meno con il campionato (le 20 società hanno detto sì all’unanimità, ma non tutte le componenti sono d’accordo), lepossono esultare. Non solo perché finora, secondo i dati raccolti dall’Organizzazione mondiale della sanità, non ci sono stati morti per il, ma anche perché da sabato 9 maggio comincia il, il campionato locale. Ci sarò il divieto per i calciatori di sputare a terra o pulirsi il naso, ogni giocatore dovrà avere una bottiglietta d’acqua personale,, ma sta di fatto che le 10 squadre della massima serie torneranno finalmente in campo. Un esempio per, che ha chiesto ai 55 stati membri di portare a termine la stagione, trovando al momento le resistenze di. Sulle isole Faroe il protocollo è stato approvato e pazienza se la capitaledovrà chiudere le porte dello stadio da cinquemila posti. Ogni club dovrà mettere a disposizione due spogliatoi per ciascuna squadra. Inizierà così il campionato delle giornate del sole perenne di queste isole sperdute, dove(80mila contro 50mila) e dove si può arrivare solo con una compagnia aerea locale in grado di affrontare il vento fortissimo all’atterraggio. «Qui ancora si seguono molte precauzioni - ha raccontato a Mundo Deportivo, difensore spagnolo, che sulle Isole Faroe ha trovato anche moglie -, ma stiamo tornando alla normalità. Da lunedì scorso, 20 aprile, hanno riaperto le scuole e adesso possiamo di nuovo allenarci tutti insieme. In realtà lo avevamo fatto anche nelle scorse settimane, ma solo a gruppi di cinque. Le regole in campo? Ci adattiamo, perché la salute viene prima di tutto, ma giocare a calcio è sempre bellissimo».