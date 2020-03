Lazio, Luis Alberto: «Spero di tornare presto a giocare». Caicedo: «Insieme ce la faremo»

Il messaggio di speranza arriva direttamente dai social network. I giocatori della Lazio restano a casa e aspettano novità circa la ripresa degli allenamenti. Luis Alberto nella sua abitazione a pochi metri dal centro sportivo di Formello, cerca di trascorrere il tempo tra videochiamate alla famiglia, che in questo momento si trova in Spagna, e dirette su Instagram. «Speriamo di tornare presto a giocare, ma prima dobbiamo pensare alla salute», predica “El Mago” a chi gli chiede quando riprenderà il campionato. Il raduno dei giocatori biancocelesti, fissato inizialmente per domani, è stato posticipato al prossimo giovedì, ma non c’è ancora l’ufficialità. Intanto, anche Caicedo si affida al web per comunicare con i follower: «Tempo e pazienza, insieme ce la faremo», scrive l’ecuadoriano in riferimento all’emergenza legata al Coronavirus.

