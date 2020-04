© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il suo volto inquadrato sullo schermo, Inzaghi e i big ad ascoltarlo in rigoroso silenzio. Lotito sa essere incisivo persino in conference call. Quella andata in scena ieri dopo pranzo, come previsto. Il presidente ha invitato il tecnico e i senatori a tenere duro e a mettere il turbo non appena rimetteranno piede a Formello. Lui ha lottato per mantenere vivo in Lega il sogno scudetto, ha ribadito di non voler tagliare gli ingaggi al momento, ma la Lazio dovrà ripagarlo sul campo. Nel primo pomeriggio era ancora impossibile dare la data precisa della ripresa degli allenamenti a Formello, oltretutto dalla Figc è atteso ancora il protocollo medico. Tutti coloro che hanno contratto il Coronavirus dovranno effettuare tac, altri test e tamponi: per questo la Juve con Rugani, Dybala e Matuidi spingeva già per un ritorno comune alle sedute al 4 maggio.Lotito vorrebbe invece portarsi avanti con il lavoro, già lo ha fatto seguendo quotidianamente la sanificazione del suo centro sportivo. Ha parlato con suoi medici ed elaborato un piano, già a fine aprile vorrebbe renderlo concreto, in modo tale da anticipare i tempi e mettere subito la squadra al sicuro. Il rientro alla normalità sarà graduale e con le massime cautele del caso. Turni d’allenamento, turni in mensa, sono pure già state predisposte le camere per mantenere le distanze del contatto. Ieri ha comunicato ai senatori ogni dettaglio, loro si faranno portavoce coi compagni del protocollo elaborato. E anche del discorso motivazionale fatto da Lotito: «Questo maledetto Coronavirus non deve farci perdere la concentrazione, l’umiltà e l’entusiasmo che ci ha portato così in alto».Il gruppo risponde unito, si stringerà ancora di più eventualmente in ritiro: «E’ un’ipotesi – ammette il responsabile della comunicazione Diaconale – ma ancora non c’è nulla di concreto. Di sicuro noi abbiamo il miglior impianto attrezzato e i giocatori si stanno esponendo a favore di qualsiasi scelta della Lazio. C’è la massima complicità d’intenti di portare a termine questo campionato anche ad agosto. Vogliamo provare a vincere lo scudetto. Ad ogni modo abbiamo già un posto in Champions assicurato, quindi l’obiettivo dopo sarà mantenere una rosa competitiva, anche se non posso dare certezze su Milinkovic e Luis Alberto». La sicurezza arriva da Auronzo, dove il vice-sindaco Zandegiacomo annuncia il nuovo accordo: «Prolungato sino al 2022 con opzione per l’anno successivo. Raggiungeremo 15 anni di Lazio qui in ritiro. Se il campionato riprenderà il 20 maggio, i biancocelesti saranno qui verso la fine di luglio».