e i suoi fratelli bianconeri sono ancora in attesa di indicazioni da parte dellaper pianificare il ritorno alla base, in vista della ripresa del campionato. Al momento infatti non c’è ancora una data limite fissata, anche se con ogni probabilità gli stranieri ancora all’estero rientreranno tutti entro la fine di questa settimana, sulla scia del nuovo decreto governativo che ha posticipato l’inizio degli allenamenti di squadra al 18 maggio, ma con qualche minima certezza in più di prima sulla ripresa del campionato, verso la metà di giugno. Sono ancora 8 gli esuli, l’unico a far ritorno a Torino è stato, nei giorni scorsi, mentre rimangono dislocati in Europa Szczesny, Khedira, Ronaldo e Rabiot più i sudamericani Douglas Costa, Alex Sandro e Higuain. Quest’ultimo deve ancora risolvere i dubbi amplificati dalle precarie condizioni di salute della mamma Nancy, e da un’avventura in maglia bianconera ad un passo dal capolinea. Ad aspettare Ronaldo e compagni due settimane di quarantena, che però potrebbero anche essere ridotte quasi della metà in caso di doppio tampone negativo. Mentre in casac’è attesa per il quarto ed ultimo tampone di Paulo Dybala, quello che dovrebbe sancire la definitiva guarigione della Joya, unico e ultimo giocatore bianconero ancora nel limbo, dopo la negatività di Matuidi e Rugani. La macchina organizzativa bianconera, intanto, è al lavoro per iniziare a programmare la ripresa dei lavori in un clima nettamente diverso rispetto a qualche mese fa, con sanificazioni giornalieri e tutte le procedure da applicare per rispettare le normative, mentre i preparatori sono pronti a seguire personalmente (e virtualmente) gli atleti a partire dal 4 maggio, con un programma di lavoro condiviso, in modo da consegnare nelle mani di Sarri - il 18 maggio - un gruppo atleticamente più omogeneo possibile. Nessuna reazione alla proposta di Lotito a una sfida secca Lazio - Juve per determinare la vincitrice dello Scudetto.