Juventus, tutti negativi i test della squadra, domani rientrano Higuain e Rabiot

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TORINO – Due ottime notizie per la Juventus, in vista della ripartenza del campionato. Test negativi per tutto il gruppo squadra, e domani rientrano alla Continassa anche Rabiot e Higuain, in anticipo sui tempi previsti. In giornata ancora seduta di lavoro individuale, a piccoli gruppi, con mantenimento delle distanze, in attesa del via libera per tornare agli allenamenti collettivi. “In applicazione delle indicazioni della Commissione medico scientifica federale della FIGC – si legge sul sito ufficiale della Juventus -, ieri tutto il gruppo squadra ha effettuato i test diagnostici che hanno dato esito negativo, e in questi giorni riprenderà il lavoro di allenamento con gruppi più numerosi”. Una mossa che da domani spalanca le porte del centro sportivo bianconero a tutti gli stranieri ancora in isolamento. Oggi sono rientrati Matuidi e Khedira, domani da programma tocca ai brasiliani ma si rivedranno anche a Rabiot e Higuain, che avrebbero dovuto aggregarsi ai compagni soltanto a fine mese. Via libera dopo i controlli negativi e gruppo finalmente a ranghi completi, ora toccherà a Sarri livellare la condizione fisica e iniziare ad alzare l’intensità in vista della ripresa dell’attività agonistica.