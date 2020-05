© RIPRODUZIONE RISERVATA

TORINO -in serata sarà a Torino. A quasi due mesi dalla partenza, per Madeira, sua isola natìa, (via Madrid), CR7 fa è pronto al ritorno. Ieri sera a Torino è atterrato il suo aereo privato - sempre via Madrid - con a bordo bagagli, collaboratori, e parte del suo entourage, mentre oggi è il giorno dell’attaccante portoghese. Il suo aereo privato è decollato dain serata, e stavolta oltre a lui a bordo anche la compagna e i figli, con destinazione Torino, nella tarda serata. Ronaldo è pronto a rituffarsi nella quotidianità italiana stravolta dall’emergenza sanitaria, e anche lui (insieme ai familiari) dovrà osservare un periodo di 14 giorni di quarantena, probabilmente nella sua abitazione sulla collina torinese, prima di riprendere gli allenamenti allaTra domani e dopodomani, invece, i suoi compagni rimasti in Italia (più Pjanic) torneranno a lavorare al centro sportivo juventino, seguendo le procedure previste, e quindi allenamenti individuali, spogliatoi off limits e niente doccia alla Continassa, ma soltanto una volta raggiunte le proprie camere al JHotel. Nei prossimi giorni rientreranno anche gli altri stranieri all’estero, compresi i brasiliani e Higuain, anche loro attesi da 14 giorni di quarantena, aspettandoultimo giocatore bianconero ancora non negativo al Covid-19. I prossimi tamponi dovrebbero confermare la sua avvenuta guarigione, la Juve è pronta a riabbracciare Ronaldo e intanto aspetta Dybala.