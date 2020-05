Juventus, allenamenti in piccoli gruppi, domani è il giorno di Cristiano Ronaldo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TORINO – Il ritorno alla normalità è ancora lontano, l’avvicinamento al calcio giocato lento e graduale, ma nel clima di incertezza che da settimane accompagna la Serie A rivedere in campo di Cristiano Ronaldo è un segnale da non sottovalutare. Dopo Pjanic, CR7 è stato il primo straniero a rientrare alla base e domani tornerà al centro sportivo juventino a più di 70 giorni dall’ultima volta. L’antipasto è andato in scena a Madeira, per tornare ad assaggiare l’erba sul campo del Nacional, ma quella della Continassa ha un altro sapore. Intorno a lui negli ultimi due mesi è cambiato tutto, ma la sua determinazione e la fame di vittorie hanno continuato a spingerlo al massimo, nei suoi allenamenti quotidiani concordati con lo staff bianconero. Sarebbe dovuto essere il primo giorno di allenamenti collettivi, e invece i bianconeri nella giornata di oggi hanno continuato ad allenarsi a piccoli gruppi, per reparti, con particolare attenzione alla parte tattica. Uno dei pochi aspetti del calcio che si può gestire anche a distanza di sicurezza. Mercoledì torneranno a correre anche Szczesny e de Ligt, poi via via tutti gli altri fino a Rabiot e Higuain, a fine mese. Per fronteggiare la carenza di uomini Sarri aggregherà al gruppo i 6/7 baby più promettenti (Coccolo, Muratore, Portanova e compagni), in attesa di poter finalmente disputare le prime partitelle. Ci vorrà ancora un po’ di pazienza per la ripartenza, meno per CR7 pronto all’atterraggio morbido alla Continassa domani mattina.