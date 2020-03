L'Italia eSport parte bene: quattro vittorie e un pareggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Inizia nel migliore dei modi l’avventura della eNazionale TIMVISION PES nelle qualificazioni a UEFA eEURO 2020, il primo Campionato Europeo virtuale che si giocherà su Pro Evolution Soccer. La squadra azzurra, composta da Rosario ‘Npk_02’ Accurso, Nicola ‘nicaldan’ Lillo, Carmine ‘Naples17x’ Liuzzi e Alfonso ‘AlonsoGrayfox’ Mereu, ha battuto nell’ordine Ucraina (8-0), Isole Faroe (10-4), Galles (6-0) e Andorra (7-1), una marcia trionfale rallentata solo dal pareggio con il Montenegro (1-1).Dopo i primi cinque incontri l’Italia è in testa al proprio girone con 13 punti e ha 2 lunghezze di vantaggio sul Montenegro e 3 sull’Ucraina, un primato da consolidare il prossimo 30 marzo quando tornerà ad affrontare le stesse cinque avversarie nelle gare di ritorno. Le vincitrici dei gironi si qualificheranno direttamente alla fase finale a 16 squadre che si terrà a Wembley il 10 e l’11 luglio, mentre le seconde classificate di ciascun gruppo saranno impegnate nei play off a maggio con l’obiettivo di ottenere il pass per le finali.La eNazionale TIMVISION PES è frutto di un lungo percorso di selezione, con 1312 giocatori che si sono sfidati a colpi di joypad per entrare a far parte della ventunesima Nazionale della Federazione. Lo scorso gennaio al Centro Tecnico Federale di Coverciano è andato in scena l’ultimo atto per decretare i quattro Azzurri che dopo l’exploit di ieri vedono ora più vicina la finale di Londra.