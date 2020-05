© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Un uomo in missione». Così si definisceall’Inter. Il beniamino di, che per lui aveva alzato la voce a luglio parlando di un mercato a rilento – tanto da far ipotizzare a qualcuno addirittura le dimissioni – e aveva esortatoad acquistarlo, è il simbolo di questa squadra capace di tornare a lottare con la. La strada da fare è ancora tanta. Se si riprenderà, la squadra dell’ex ct ripartirà dal terzo posto, a -9 dalla Juventus e a -8 dallacon la gara con lada recuperare. Lukaku a suon di gol ha fatto dimenticare, uno tra l’altro nemmeno mai amato dalla maggior parte dei tifosi, ma qualche giorno fa le sue parole avevano fatto scalpore. Aveva parlato di 23 giocatori su 25 malati a gennaio, ma erano state frasi dettate dalla paura di iniziare con laancora non debellata, piuttosto che una reale ricostruzione dei fatti. Poi, il belga si è messo tutto alle spalle, postando un video nel proprio profilo di Instagram. C’era lui mentre si allenava nel garage di casa. Pronto, nel caso, a riniziare. Adesso il centravanti torna a parlare, dopo aver giocato in streaming ain collegamento con Bleacher Report. Partendo dall’eliminazione del suoal Mondiale di: «Quando siamo usciti dall’ultimo mondiale ero comunque euforico. Siamo arrivati fino alle semifinali: non è poco, per un paese di 11 milioni di abitanti. Ma un mese più tardi l’eccitazione ha lasciato spazio al dolore, non appena ho rivisto tutti i video di Russia 2018». Fatale per il Belgio la sconfitta contro la, poi campione. Decisivo il colpo di testa di: «Quello è stato difficile, perché ti fa capire quanto ci eravamo andati vicini. E questa cosa mi ha colpito soltanto dopo». Un anno dopo, però, è arrivata la chiamata dell’Inter, che ha bussato alla porta del: «Avevo accumulato davvero tanta energia, a partire da quella delusione. Ero un uomo in missione: questo sono io, mi dicevo, andiamo». C’è tempo anche per i ricordi: «Quando a 18 anni ho firmato con ilè successo tutto in un attimo. Mi ero appena diplomato e mi sono ritrovato subito in treno per. Lìmi fece capire presto di dovergli mostrare il carattere. Dal primo giorno io e Didier abbiamo cominciato a parlare in continuazione, prima e dopo l’allenamento. Lui,e ogni altro giocatore di quello spogliatoio mi hanno fatto capire ciò che serve per diventare la persona che sono oggi. Sono stati i calciatori, più dell’allenatore, a fare la differenza per costruire una mentalità vincente: è stata un’ottima fase della mia carriera, ho potuto vedere come hanno vinto la. E questo mi serve ancora oggi». Ed è quello che l’Inter chiede a. Costruire nel gruppo una mentalità vincente per colmare il gap con la Juventus. Unaper Lukaku.