Coronavirus, scatta l'Insuperabili Virtual Cup, il campionato di calcio in cui si gioca sempre in casa

Si continua a restare a casa per fronteggiare l'emergenza coronavirus e allora l'Insuperabili Reset Academy Onlus , scuola calcio per atleti disabili, ha ideato un campionato virtuale per coinvolgere i suoi ragazzi da casa in questi giorni di isolamento. È nata così la prima Insuperabili Virtual Cup che mette in palio uno scudetto: l'Academy campione lo esibirà sulle sue maglie nella prossima stagione.Si tratta del primo campionato in smartworking d'Italia. O come dicono quelli di Insuperabili, in #SmartworkIN.E' un vero e proprio torneo in cui le varie Academy (17 su tutto il territorio nazionale) si sfidano tra di loro in prove di abilità motorie, tecniche e di skills. Il tutto ovviamente da casa. Le sfide sono strutturate a seconda delle categorie interne al progetto Insuperabili e l'Academy che otterrà il maggior numero di vittorie sarà premiata con lo stendardo tricolore che potrà sfoggiare sulla divisa della prossima stagione, quando - si spera - i ragazzi torneranno ad allenarsi sui campi da calcio. Ogni domenica Insuperabili proporrà una sfida della settimana in cui sono coinvolti anche i Testimonial, capitani delle singole Academy.Si tratta di un’ulteriore attività per Insuperabili Village, il villaggio virtuale ideato sui canali online per mantenere attivi i ragazzi anche da casa, con compiti da svolgere dal punto di vista tecnico e atletico e contributi di intrattenimento.