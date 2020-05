Inghilterra, si agli sport professionistici dall'1 giugno. La Premier verso la ripresa

La Premier, dall'1 giugno, può ripartire. Arrivano notizie confortanti all'Inghilterra, questa mattina, Boris Jonshon e il suo governo, hanno presentato un piano per la ripartenza dei campionati professionistici. Via libera dal primo giorno del prossimo mese, un assist fondamentale per i club inglesi che vogliono ripartire nel weekend del 12 giugno. Sono severi i protocolli da seguire dalle società, ma sicuramente realizzabili vista l'organizzazione che c'è dietro. Si parla di 60 pagine con regole ferree. Ma per la montagna di soldi che c'è il ballo si può fare. Adesso manca solamente la ratifica ufficiale da parte della Premier, che dovrebbe arrivare questa settimana o al massimo all'inizio della prossima. Ma si va verso la ripresa. Adesso è quasi certo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA