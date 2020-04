Montagliani (Fifa): «Priorità ai campionati domestici. Gare fra nazionali forse solo nel 2021»

Il calcio internazionale rischia un lunghissimo stop, fino al 2021, a causa del coronavirus. L'allarme è stato lanciato da Victor Montagliani, presidente della Concacaf. Il n.2 della Fifa ha espresso dubbi sulla possibilità di tornare a disputare partite internazionali - amichevoli o gare ufficiali tra nazionali - in un futuro immediato. «Personalmente penso che sia un po' difficile - le parole di Montagliani -. Non solo per una questione di salute pubblica e di differenti stadi della pandemia nei vari paesi del mondo, ma anche perché bisognerà attendere il ripristino dei collegamenti internazionali. In questo momento ritengo che i campionati domestici siano la priorità. Speriamo di ricominciare a settembre, ma ci tengo a dire che non ne sono affatto sicuro, alla luce dell'attuale andamento della pandemia».

