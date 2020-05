Milan: «Da noi nessun positivo al Covid», smentito il presidente Scaroni

«AC Milan comunica, che, sulla base dei test medici sin qui effettuati sui giocatori della Prima Squadra e lo staff presenti a Milano, non vi è stato riscontro di casi positivi da Covid-19.

La squadra proseguirà il programma tecnico individuale a Milanello. Contestualmente, verrà completato lo screening medico per tutta la rosa di giocatori che saranno a disposizione dell'allenatore e del suo staff nei prossimi giorni».



Con questo comunicato ufficiale il club rossonero smentisce le parole del suo presidente, Paolo Scaroni, che ieri aveva parlato di giocatori «in via di guarigione dal virus» alimentando un giallo che, a questo punto, va derubricato in "semplice" gaffe.

