Germania locomotiva anche del calcio: la Bundesliga prova a ripartire

Potrebbe essere la Bundesliga il primo tra i principali campionati in Europa a ripartire, rompendo l'accerchiamento del coronavirus al calcio giocato. Domani la Federcalcio tedesca (DFL) ha in programma di consultare in videoconferenza i 36 club che compongono le prime due divisioni. Tema di questa assemblea generale straordinaria la possibile ripresa, rigorosamente a porte chiuse, dei campionati professionistici a maggio, in una data compresa tra sabato 2 e sabato 16.

Il calcio in Germania si è fermato a metà marzo. La maggior parte dei 18 club della prima divisione ha ripreso gli

allenamenti la scorsa settimana, applicando le linee guida di sicurezza sulla distanza per il contenimento della pandemia, ovvero con piccoli gruppi di giocatori in campo ed evitando i contatti fisici. La DFL prevede di terminare la stagione entro il 30 giugno per evitare di perdere i diritti di trasmissione televisiva.

