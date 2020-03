Coronavirus, Heidel (ex ds Schalke 04): «Difficile immaginare una ripresa dei campionati. Le entrate diminuiranno drasticamente»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«È impossibile far ripartire questa stagione». La previsione del virologo tedescoha scatenato un acceso dibattito ine diviso gli addetti ai lavori. Al gruppo dei più prudenti appartiene sicuramente l'ex ds dello: «Al momento non riesco a pensare al calcio. E faccio fatica a credere che si possa riprendere nei prossimi mesi, anche senza spettatori - racconta a-. Tutta l’economia deve far fronte ad una situazione di emergenza. E questo riguarda pure il calcio». Poi continua: «La crisi dimostrerà quanto il mondo del pallone è forte e solidale. Squadre, calciatori, tv e sponsor sono tutti sulla stessa barca per superare la crisi. Se si riuscirà a farlo, il calcio sarà cambiato».Il dirigente tedesco ora si trova a: «Il coronavirus ha colpito più duramente larispetto alla Germania. Le strade sono deserte. Tutti stanno rispettando le misure e le restrizioni. Ho la sensazione che ci sia la piena consapevolezza del dramma e che gli iberici stiano combattendo insieme il virus. La solidarietà è grandissima. In Germania, invece, la consapevolezza è cresciuta con il tempo. Due week end fa, le birrerie erano ancora aperte e con il sole i tedeschi uscivano ancora. Il giorno dopo, le stesse persone hanno fatto enormi scorte al supermercato. La percezione è cambiata dopo il discorso della». Molti giocatori dellahanno deciso di autoridursi lo stipendio. Ma il tema dei tagli non si esaurirà qui. «Nel calcio puoi investire i soldi che guadagni. Le entrate, così come i trasferimenti e le commissioni diminuiranno drasticamente. Ma quando cresceranno di nuovo, i costi del personale aumenteranno di conseguenza», conclude Heidel.