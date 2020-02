Coronavirus, guai anche per Hamsik: Marek e Benitez in quarantena

Il coronavirus disturba anche il calcio e le squadre cinesi che dovrebbero cominciare il loro nuovo campionato. Tra queste anche il Dalian di due ex Napoli come Marek Hamsik e Rafa Benitez, come raccontato dall'allenatore spagnolo in ritiro con la squadra a Malaga.

«Non avevo mai sperimentato niente di simile nella mia carriera. Stiamo vivendo una pre-season normale, ma in circostanze strane» ha detto Rafa in una intervista a The Athletic. «Prendiamo le temperature dei nostri giocatori due volte al giorno, dobbiamo restare per due settimane all'interno della stessa struttura. Sono solo precauzioni, perché stanno tutti bene, ma serve essere pronti a ogni evenienza».

