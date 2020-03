Il Getafe avverte l'Uefa: «Non andremo a giocare a Milano con l'Inter»

Il Getafe non andrà giovedì a giocare contro l'Inter a Milano.Lo ha annunciato a una radio spagnola Onda Cero il presidente del club Angel Torres, preoccupato per l'emergenza coronavirus. Torres ha chiesto all'Uefa un'alternativa per non giocare a Milano o una sospensione del match, valido per gli ottavi di finale di Europa league. Il capo del club madrileno è stato categorico «i miei giocatori non andranno a Milano, nemmeno per giocare a porte chiuse. Se dobbiamo perdere la partita a tavolino, lo faremo».

Ultimo aggiornamento: 11:49

