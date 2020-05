Coronavirus, sono due i casi al Borussia Mönchengladbach. Si delinea il quadro dei 10 positivi in Bundesliga

Due casi positivi di coronavirus al Borussia Mönchengladbach. Si aggiungono ai tre del Colonia, annunciati lo scorso 1 maggio, e delineano il quadro delle 10 persone che sono risultate contagiate al coronavirus in Germania dopo l'inizio dei tamponi da parte delle società. Si tratta di un giocatore e di un membro dello staff tecnico che sono stati prontamente posti in quarantena obbligatoria da parte della società. Nonostante questo gli allenamenti continuano e domani sarà il giorno decisivo per la Bundesliga in vista di un ritorno in campo. Ormai è quasi certo che il campionato tedesco sarà quello che riprenderà il via prima di tutti gli altri. Infatti già alla fine della prossima settimana si dovrebbe tornare in campo. Domani, su questa eventualità, dovrebbe esprimersi Angela Merkel. Ma i dubbi, nonostante questi casi, sono veramente pochi. Ultimo aggiornamento: 19:30

