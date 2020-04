Coronavirus, dalla Germania: il Bayern domani riprende gli allenamenti

I calciatori del Bayern Monaco da domani torneranno ad allenarsi in vista di una, ancora ipotetica, ripresa della stagione. Lo annuncia 'Kicker' che spiega come i 21 calciatori a disposizione del tecnico Hansi Flick lavoreranno nel rispetto delle norme di sicurezza dettate dall'emergenza Coronavirus. La squadra si allenerà divisa in 5 gruppi: quattro da quattro giocatori e uno da cinque. I calciatori rimarranno separati il più possibile, verrano prelevati al parcheggio e portati in zone diverse del centro di allenamento per ridurre al minimo i contatti e quindi il rischio di contagi. Infine non faranno la doccia al centro sportivo ma la faranno nelle rispettive abitazioni.

Ultimo aggiornamento: 18:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA