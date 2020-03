Anche il calcio spagnolo, fermo per l'emergenza coronavirus, comincia a segnalare casi di contagio al Covid-19. Il primo giocatore colpito dal virus è il difensore del Valencia Ezequiel Garay. «È chiaro che il 2020 non è cominciato bene - annuncia l'argentino dal suo profilo Instagram - sono risultato positivo al coronavirus: va tutto bene, ma di concerto con le autorità sanitarie sono in isolamento a casa». Il difensore non aveva preso

