Coronavirus, Ligue1: per la ripartenza mascherine e 4 metri di distanza in allenamento

Il calcio francese è pronto a ripartire, oggi pomeriggio il premier Edouard Philippe presenterà il piano per la 'fase 2' dell'emergenza coronavirus e tra le misure attese c'è il via libera al calcio professionistico che si spera possa arrivare il prossimo 11 maggio data del termine del confinamento per tutti i cittadini transalpini. L'Equipe ha anticipato alcuni dei contenuti presenti nel protocollo sanitario stilato dagli esperti di Lega, Federazione e Associazione dei medici sociali. Tra le misure previste ci sarà l'ingresso nei centri di allenamento solo a chi non avrà una temperatura superiore a 37,8 gradi. All'interno delle strutture adibite a zona allenamento dei club si potrà circolare solo indossando mascherine protettive. Il protocollo incoraggia gli esercizi all'aperto e indica come prioritaria una riorganizzazione degli spazi interni per garantire il distanziamento sociale di salette di cura e massaggio. Le attrezzature per la preparazione atletica e il materiale sanitario saranno disinfettate dopo ogni utilizzo. I pasti non si consumeranno a mensa ma singolarmente nelle proprie stanze. A giocatori e staff sarà chiesto di rivedere le loro abitudini e la vita di gruppo. La distanza tra i giocatori sarà di due metri nei momenti di riposo e di quattro durante gli allenamenti. La ripresa sarà graduale e suddivisa in 4 step: controlli medici, ripresa individuale, a piccoli gruppi e, infine, allenamenti collettivi. L'obiettivo della Ligue1 è una ripresa della massima serie il 17 giugno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA