Coronavirus, il Premier francese: «Il campionato non riprenderà»

Stop al campionato francese. Il primo massimo campionato europeo a gettare la spugna. Lo ha appena annunciato il Premier Edouard Philippe nel suo intervento in Parlamento:"La stagione calcistica 2019/2020 non potrà riprendere". Queste le parole del primo ministro che quindi chiudono ufficialmente la stagione in Francia. Si attende di capire adesso quali saranno le reazioni e soprattutto quale sarà il metodo utilizzato per promozioni, retrocessioni e assegnazione del titolo. In ogni caso in Francia stop al campionato. Ligue1 e Ligue2 in archivio.



"Le grandi manifestazioni sportive e culturali, tutti gli eventi che riuniranno più di 5mila partecipanti e che devono essere organizzati in anticipo non potranno avere luogo fino a settembre". Ultimo aggiornamento: 16:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA