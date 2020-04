Coronavirus, i club francesi pensano a un piano economico per salvare i bilanci

L'annuncio del governo francese che la ripresa dei campionati non potrà avvenire ha gettato ombre sulla sopravvivenza stessa di molti club di calcio transalpini che, a causa dell'emergenza coronavirus, rischiano il fallimento. Lo stop al campionato con l'esplodere della pandemia e l'impossibilità di riprendere a giocare porterà a mancate entrate per circa 650 milioni di euro in questa stagione. A quanto riporta l'Equipe tra le vie di finanziamento che i club stanno pensando per arginare le perdite c'è il riacquisto di crediti da trasferimenti di giocatori tra squadre francesi. Il gruppo di lavoro della Lega è stato coadiuvato in questo lavoro dalla società Sport Value, specializzata nel finanziamento dei club. Durante l'ultimo incontro, avvenuto venerdì scorso, in Federcalcio, Lfp, 7 club di Ligue1 e e 12 di seconda divisione si sono detti interessati a questo tipo di finanziamento che potrebbe portare a un credito stimato in 117 milioni di euro. Il riacquisto di crediti di trasferimento consisterebbe in un organismo finanziario (banche o fondi di investimento) che riacquisterebbe immediatamente i vari crediti sui trasferimenti tra club. Tale meccanismo sarebbe un primo passo per arginare il deficit stimato dalla Lfp.

