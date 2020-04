Coronavirus, le foto di Lazio e Roma per aiutare lo Spallanzani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nasce dall'idea di un gruppo di fotografi sportivi professionisti di Roma l'iniziativa volta a sostenere l'ospedale Spallanzani durante l'emergenza Covid19. Nonostante il blocco completo dell’attività lavorativa dovuto al fermo totale dello sport in Italia i fotoreporter vogliono comunque rendersi utili nella battaglia contro il virus mettendo a disposizione una serie di immagini della Lazio e della Roma acquistabili tramite una donazione da chiunque voglia contribuire all'iniziativa.Inviando la ricevuta della donazione, effettuata dalla pagina dedicata dell’ospedale Spallanzani si riceveranno una o più foto a scelta tra quelle messe a disposizione dai fotografi.L'iniziativa ha trovato il parere favorevole delle due società capitoline ed è promossa anche da alcuni giocatori delle due squadre.In attesa di sapere quando riprenderà il campionato sarà un modo per contribuire al superamento dell’emergenza e non dimenticare le gioie di uno sport che ha sempre unito l'Italia.Uniti ce la faremo #andràtuttobeneCome procedere:Visualizzare le immagini alla pagina www.fotografisportiviroma.it e scegliere il numero e la dimensione delle immagini desiderate . Le immagini sono esclusivamente ad uso personale.Andare sulla pagina https://donazioni.inmi.it/ ed effettuare la donazione minima di 10 euro per una foto formato social ( 1200 pixel ) e di 50 euro per il formato stampabile in alta risoluzione ( minimo 3000 pixel )Inviare la ricevuta della donazione all’indirizzo nocovid@fotografisportiviroma.it specificando i numeri della/delle foto scelteI fotografi :Antonietta Baldassarre, Isabella Bonotto, Augusto Casasoli, Matteo Ciambelli, Fabrizio Corradetti, Riccardo De Luca, Pino Di Stasi, Alfredo Falcone, Pino Fama, Ettore Ferrari, Antonio Fraioli, Marco Iacobucci, Massimo Insabato, Pino Leanza, Silvia Loré, Giuseppe Maffia, Ferdinando Mezzelani, Gino Mancini, Federico Proietti, Marco Rosi, Fabio Rossi, Antonello Sammarco, Giampiero Sposito, Andrea Staccioli, Roberto Tedeschi, Manuela Viganti