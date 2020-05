Coronavirus, alla Fiorentina sono scesi a 4 i casi di positività

Anche un altro componente dello staff tecnico-sanitario della Fiorentina risulta da oggi negativo al virus: a comunicarlo lo stesso club viola dopoché già in giornata erano arrivate conferme sulla situazione in via di miglioramento di altri tesserati. In seguito ai test e ai tamponi effettuati la scorsa settimana erano emersi in Fiorentina sei nuovi casi positivi, tre giocatori e altrettanti componenti dello staff: adesso i casi sono scesi a 4 e nel clan viola c'è la speranza di poter confermare presto anche lo loro negatività.

