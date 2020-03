Coronavirus, Azzurri e Azzurre in campo per combattere il Covid-19

Al via la campagna promossa dallaper sensibilizzare sui corretti comportamenti da tenere in questo momento. Un contributo di 100.000 euro all'ospedale «Spallanzani». Prende il via oggi la campagna di comunicazione '#leregoledelgiocò, promossa dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio che attraverso glivuole contribuire a sensibilizzare i cittadini sulle regole da seguire per contenere la diffusione delIn un momento particolarmente difficile per il Paese, i calciatori e le calciatrici delle Nazionali vogliono sostenere i comportamenti positivi indicati dalle istituzioni. La campagna #leregoledelgioco, promossa oggi sulle testate sportive, si svilupperà sui canali ufficiali della Figc e delle Nazionali italiane maschile e femminile: una social activation in cui molti protagonisti Azzurri scenderanno in campo per affrontare una partita diversa dalle altre, attraverso 11 regole del gioco. Ciascun protagonista della campagna realizzerà una storia e un breve video in cui racconterà la propria regola e inviterà il pubblico a condividere il messaggio e ad interagire con l'hashtag ufficiale della campagna.«Grazie al coinvolgimento delle azzurre e degli azzurri -sottolinea il presidente federale- la Figc intende dare il proprio contributo nel promuovere comportamenti responsabili, sostenere moralmente il personale sanitario che sta fronteggiando questa emergenza, con grande professionalità e disponibilità, e supportare economicamente le strutture ospedaliere. Il calcio può fare molto anche quando non scende in campo, con '#leregoledelgiocò invitiamo tutti gli italiani a giocare e a vincere insieme la partita contro il Coronavirus». Si parte oggi con l'intervento del ct: «Regola #1. Il nuovo schema della Nazionale è 1-1-1: per combattere la diffusione del Coronavirus manteniamo almeno un metro di distanza l'uno dall'altro». Hanno aderito alla campagna della Figc i Commissari Tecnici Milena Bertolini e Roberto Mancini e saranno coinvolti tanti calciatori e calciatrici: i primi a scendere in campo saranno Leonardo Bonucci, Federico Chiesa, Gianluigi Donnarumma, Alia Guagni, Manuela Giugliano, Cristiana Girelli, Ciro Immobile, Jorginho, Nicolò Zaniolo. Seguiranno nei prossimi giorni altri Azzurri e Azzurre che stanno aderendo al progetto. Ai Capitani Giorgio Chiellini e Sara Gama sarà affidata poi la conclusione della campagna. La campagna, inoltre, ha l'obiettivo di sostenere le strutture sanitarie in prima linea in questa emergenza invitando tutti gli italiani a devolvere; al riguardo, la Figc ha deciso di donare un contributo di 100.000 euro all'Istituto Nazionale per le malattie infettive 'Lazzaro Spallanzanì di Roma.