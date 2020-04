Coronavirus, la Fifa detta le linee guida su mercato e contratti

Proroga dei contratti in scadenza fino al termine effettivo della stagione, interventi in mancanza di accordi condivisi sugli stipendi dei giocatori, flessibilità sulle finestre di mercato. Sono alcune delle proposte e linee guida che l'ufficio di presidenza della Fifa ha approvato per affrontare le questioni chiave per il mondo del calcio in piena crisi pandemia. È il frutto del lavoro portato avanti da una task force con rappresentanti di club, giocatori, leghe, federazioni nazionali e confederazioni. I contratti dei giocatori in scadenza terminano di solito al termine della stagione, ma in questa situazione la Fifa propone di prorogare i contratti fino a quando la stagione non termina effettivamente. Un principio analogo si applica ai contratti che devono iniziare, ritardata fin quando effettivamente inizia la stagione successiva. Sulla questione stipendi, con l'attività ferma si «incoraggia fortemente club e giocatori a lavorare insieme per trovare accordi», ma nel caso non si potessero raggiungere la Fifa ha stabilito dei criteri per decidere nel merito e arrivare a soluzioni «giuste ed equilibrate per entrambe le parti», valutando tra l'altro la reale volontà da parte del club di chiudere, la sua situazione economica, la proporzionalità dell'adeguamento al contratto stesso, l'eventuale disparità di trattamento tra giocatori. Per quanto riguarda il mercato, la Fifa sarà flessibile e consentirà di spostare le finestre in modo che cadano tra la fine della vecchia stagione e l'inizio della nuova, cercando di garantire un livello generale di coordinamento e proteggere la regolarità delle competizioni. «Sebbene queste proposte non risolvano tutti i problemi, dovrebbero servire a garantire una certa stabilità e chiarezza al calcio per il prossimo futuro - afferma il presidente della Fifa, Gianni Infantino -Speriamo che questo sforzo di collaborazione possa fornire un esempio positivo di come il calcio può unirsi e mostrare solidarietà e spirito di compromesso per affrontare i tempi difficili che ci aspettano».

