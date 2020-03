Fantacalcio, dalla Lazio al Napoli: fissate la ripresa degli allenamenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quando si torna in campo? Ancora non si sa, si naviga in alto mare e per ora anche il Fantcalcio è in stand by. Purtroppo il Coronavirus continua a fare vittime e contagiati, il pallone in questo momento passa in secondo piano e la cosa più importante è la salute delle persone. Qualche giorno fa la Uefa ha ufficializzato lo slittamento dell’Europeo dal 2020 al 2021 dando priorità ai campionati, con la Serie A che quindi potrà concludersi regolarmente. Anche la vostra lega al Fanta quindi è salva, bisognerà solo avere un po’ di pazienza. Tempistiche? Probabilmente il campionato terminerà verso la fine di giugno, nei prossimi giorni verrà ridefinito il calendario per dare una data alle giornate che mancano.I giocatori si allenano come possono in casa: tra pesi, pallone, chi fa esercizi in palestra e chi approfitta delle belle giornate per lavorare in giardino sotto al sole. Prima o poi si ripartirà, non vogliono farsi trovare impreparati per la ripresa del campionato. Spuntano intanto le prime date per la ripresa degli allenamenti: la prima squadra a tornare a lavorare – salvo cambiamenti di programma – sarà il Cagliari sabato 21 marzo, poi toccherà a Lazio, Lecce, Napoli e Udinese lunedì 23, data indicativa anche per la ripresa del Milan ma ancona non confermata. Il giorno successivo tornerà in campo l’Atalanta, poi toccherà a Sassuolo e Parma. Per quanto riguarda le altre squadre non c’è ancora una data fissata per la ripresa degli allenamenti, tutto rinviato a data da destinarsi. In attesa di tornare alla normalità.