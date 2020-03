Coronavirus, Everton in quarantena, ma Pickford va a vedere un match di pugilato

Ultimo aggiornamento: 15:52

in quarantena, ma, portiere della squadra diha deciso di violarla. La formazione di Liverpool, ultima ad incontrare il Chelsea che ha registrato il caso positivo di Hudson-Odoi, aveva dato ordine ai propri tesserati di rimanere a casa almeno per 14 giorni. Ma il portiere inglese è stato beccato dal Sun a 260 chilometri di distanza da casa, assieme alla moglie ed al figlio, ad assistere ad un incontro di boxe a Londra in mezzo a centinaia di persone. L'estremo difensore ha cercato di difendersi spiegando che è stato autorizzato dal club, ma a quanto sembra l'Everton potrebbe prendere dei seri provvedimenti nei confronti del proprio tesserato. Proprio ieri erano arrivate anche le dichiarazioni di Ancelotti che ribadivano la delicatezza del momento e la gravità in generale della situazione. Ma questo non è bastato per fermare la voglia di pugilato del proprio portiere. Un esempio da non seguire.