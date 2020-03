Ciro Sannino, rescinde con l'Honved: «Voglio tornare a Varese»

Ciro Sannino rompe il contratto con l'Honved di Budapest e sceglie di tornare in Italia, dalla sua famiglia. "Così non mi sento tranquillo e pertanto, di comune accordo con la Honved Budapest, ho deciso di rescindere il contratto che sarebbe scaduto il 30 giugno. È un momento particolare: con il mio staff siamo lontani dai nostri affetti, dalla famiglia. È un momento non bello, tutti noi sentivamo il bisogno di tornare a casa".

Giuseppe Sannino era alla guida della gloriosa ex squadra dell'esercito dove giocavano alcuni big della grande Ungheria. "Adesso penso solo a tornare a Varese, dove abito: spero di riuscirci. Sarà un problema tornare a casa, cercheremo di farlo via terra, affittando un'automobile" aggiunge l'ex allenatore, in Serie A, di Carpi, Chievo, Siena e Palermo.

