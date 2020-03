© RIPRODUZIONE RISERVATA

In fuga dal, con un biglietto di sola andata da Torino. E’ il destino che nelle ultime ore hanno condiviso Pjanic e Khedira: tutti e tre infatti hanno interrotto l’isolamento volontario dopo 8 giorni, lasciando l’Italia per ricongiungersi ai familiari all’estero. Gonzalo a Buenos Aires - via Francia e Spagna visto il blocco dei voli verso l’Argentina -, al capezzale della mamma Nancy in condizioni di salute precarie da qualche anno, Miralem in Lussemburgo e Sami in Germania. La società bianconera è stata informata dei rispettivi spostamenti e ha concesso i permessi, in attesa di poter pianificare la ripresa degli allenamenti alla Continassa. I tre tesserati sono risultati negativi al test per Covid-19 e questo ha permesso loro di viaggiare per motivi familiari, interrompendo la quarantena prima dei 14 giorni canonici. Un comportamento che però solleva più di un dubbio sull’opportunità (sarebbe concessa anche a un comune cittadino?) di una ritirata quantomeno intempestiva e indelicata nei confronti degli altri 128 dipendenti (compreso il presidente Andrea Agnelli) in isolamento volontario tra domicili privati e JHotel, dopo la positività di Rugani e poi Matuidi. Higuain, nello specifico, dopo aver ottenuto l’esito del tampone ha deciso di partire con volo privato nella serata tra mercoledì e giovedì, presentandosi ai controlli doganali con certificazione medica che comprovava la sua negatività al test per Covid-19.SOLLIEVO SARRIDiscorso abbastanza simile anche per gli altri due, entrambi in partenza da Caselle con aereo privato. Da inizio settimana, scaglionati, tutti i giocatori e buona parte dello staff a contatto con la prima squadra sono stati sottoposti a tampone, al momento le risultanze sono negative ma alcuni (come Bonucci ad esempio) sono ancora in attesa dell’esito. La Juve ha tirato un bel sospiro di sollievo per la negatività di Sarri, visto che negli scorsi giorni filtrava una certa apprensione per le sue condizioni pregresse: due pacchetti di sigarette al giorno, reduce da una polmonite nell’estate scorsa e ultra sessantenne. Nessuna fuga invece per Cristiano Ronaldo, che ha giocato d’anticipo e si è insediato nella nuova villa di Funchal, Madeira, insieme alla famiglia (compresa Georgina, pizzicata in pieno shopping qualche giorno fa) 48 ore prima che scoppiasse il caso Rugani, e non tornerà a Torino finché l’emergenza coronavirus non sarà rientrata. Ma la Juventus non è l’unica società a dover fare i conti con i propri tesserati in fuga.TUTTI A CASADa Milano si sono mossi anche Ibrahimovic (rientrato in Svezia) e Rafael Leao in Portogallo, mentre da Parigi è uno stillicidio di sudamericani dopo la sospensione della Ligue 1: Thiago Silva e Neymar (rifugiatosi presso nella sua villa di Mangaratiba in Brasile, nonostante le smentite del Psg) mentre ieri anche Edinson Cavani è rientrato in Uruguay, atterrato all’aeroporto Carrasco di Montevideo e atteso a Salto, sua città d’origine. Uno dei casi internazionali più eclatanti riguarda l’ex Chelsea Obi Mikel, che ha deciso di rescindere il suo contratto con il Trabzonspor, in contrasto con la decisione della Federcalcio turca di far proseguire il campionato a porte chiuse (ma ieri è arrivata la notizia dello stop). Conseguenze decisamente più pesanti per i calciatori serbi Luka Jovic (Real Madrid) e Nikola Ninkovic (Ascoli) denunciati per aver violato l’obbligo dell’autoisolamento, una volta tornati nel loro Paese dopo lo stop dei campionati. Una fuga pagata a caro prezzo.