El Shaarawy: «Il coronavirus ha impedito il mio ritorno alla Roma»

«Quando è scoppiato il Coronavirus in Cina sono stato ad un passo dal ritorno alla Roma». Lo ha detto l'attaccante dello Shanghai Shenhua, Stephan El Shaarawy nel corso di una diretta Instagram con Fabio Cannavaro. L'ex attaccante della Roma è arrivato in Cina la scorsa estate ed ha raccontato che «in quel momento ho parlato con il club cinese spiegandogli che dovevo trovare una soluzione per guadagnarmi la convocazione a Euro 2020. Mancini, nonostante mi fossi trasferito in Cina, era pronto a chiamarmi perché aveva una grande considerazione di me. Per questo ero entrato in contatto con la Roma e un'altra società. Poi però non se ne è fatto nulla».

