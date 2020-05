Coronavirus, Dzeko: «Sono d'accordo con Acerbi e Immobile, alleniamoci da soli»

«Penso sia assurdo considerare più sicuro fare attività sportiva in un parco e non a Trigoria: sicuramente la Roma può mettere in sicurezza il centro sportivo per farci allenare»: lo dice Edin Dzeko, in una diretta Instagram con l'account della Roma, nella quale si dice d'accordo con i rivali calcistici, Acerbi e Immobile della Lazio che nei giorni scorsi avevano protestato contro la decisione del Governo di consentire gli allenamenti degli sport individuali ma non quelli di squadra, neanche a livello singolo. «Il calcio - dice l'attaccante bosniaco della Roma - non sono solo soldi o calciatori, ma c'è tanta gente intorno che lavora e che rischia, così come le aziende che collaborano in altri modi. Sono d'accordo con ciò che hanno detto Acerbi e Immobile». Dzeko ha anche parlato di Mikhtaryan, l'attaccante armeno im prestito che la Roma vuole trattenere, su indicazione di Fonseca. «Mi è sempre piaciuto come calciatore e ora che l'ho conosciuto posso dire che è una bravissima persona e un giocatore fantastico, lo vogliamo tenere e speriamo che rimanga. Ci serve gente come lui per fare risultati importanti».

