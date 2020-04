Coronavirus, domenica prossima le tifoserie di Lazio e Roma giocano il derby virtuale della solidarietà

Ultimo aggiornamento: 20:32

Lazio e Roma insieme contro il Covid. Una gara di generosità. Un vero derby del cuore dove gli assoluti protagonisti saranno i tifosi. I sostenitori biancocelesti e giallorossi si affronteranno in una partita virtuale e la stracittadina verrà vinta da chi effettuerà più donazioni. L’appuntamento è previsto per domenica 26 aprile alle ore 15 e il link dove sarà visibile questa “partita speciale” èUna volta cliccato sul link si aprirà una piattaforma virtuale di gioco, a quel punto di visualizzerà un campo di gioco, con le porte, senza giocatori, ma con una palla che si muoverà verso le porte grazie alla spinta delle donazioni. Chi ne farà di più, attraverso i più comuni strumenti digitali, segnerà i gol e vincerà il derby. La donazione minima sarà di 2 euro e l’intero ricavato andrà al Covid Hospital romano del Policlinico universitario di Tor Vergata. Sarà un evento che verrà trasmesso dalla Rai e forse anche da Sky.GIOCATORI PRESENTIProprio in queste ore si sta cercando gli ultimi accordi e definendo i dettagli. La telecronaca in diretta sarà condotta dal telecronista Rai Marco Lollobrigida e durante la partita ci saranno interventi video di personaggi come Verdone, Zoff, Vanzina, Montesano e Scarpati, ma soprattutto faranno dei blitz video i giocatori di Lazio e Roma, proprio per stimolare e spingere le donazioni. Tutti insieme per contrastare il Covid-19