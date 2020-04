Anche in quarantena Cristiano Ronaldo non abbandona le sue care vecchie abitudini. Ville super lussuose con piscina, allenamenti personalizzati in palestra e sgambate sul campo dello stadio di Madeira, per riassaporare il contatto con il pallone. Il portoghese, sull’isola da più di un mese insieme a Georgina e i figli, ha deciso di trasferirsi (anche per motivi di privacy) lasciando la sua villa da 7 milioni a Funchal a disposizione della sua famiglia allargata.

Portogallo, polemiche sull'allenamento personalizzato allo stadio di Cristiano Ronaldo

Ha cambiato aria ma di poco visto che la nuova dimora (dotata ovviamente di ogni comfort) è a Caniçal, vicino a un villaggio di pescatori a una ventina di chilometri di distanza; oltre a piscina e palestra d’obbligo la nuova abitazione vanta un ampio giardino, una sala giochi e cinque camere da letto, alla cifra di 4 mila euro alla settimana d’affitto. Una sistemazione con più spazio aperto, utile per allenamenti aerobici, ma soprattutto lontana da occhi indiscreti rispetto alla villa di Funchal davanti alla quale ormai stazionavano paparazzi in pianta stabile. La vista è impagabile, sull’Atlantico, a spingere Cristiano al trasferimento anche le polemiche degli ultimi giorni scatenate da una “passeggiata clandestina” a Funchal insieme a Georgina spingendo i passeggini dei figli.

