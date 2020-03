Juve, Ronaldo resta a Madeira «attende sviluppi sull’emergenza Coronavirus»

Brutte notizie dall’allenamento della Continassa: si fermano Higuain e Bentancur, mentre Ronaldo è ancora in Portogallo. Higuain ha svolto lavoro individuale a causa di una lieve contrattura al retto femorale della gamba destra, mentre Bentancur ha interrotto precauzionalmente l’allenamento per un leggero affaticamento alla regione posteriore della coscia sinistra. “Cristiano Ronaldo invece - si legge nel comunicato della società - non si è allenato e rimane a Madeira in attesa di sviluppi legati all’emergenza sanitaria attualmente in corso”. Evidentemente, considerando il blocco del traffico aereo dal Portogallo all’Italia causa coronavirus, non ci sono ancora certezze sul suo ritorno alla base. Ultimo aggiornamento: 21:26

