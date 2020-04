Coronavirus, dal Credito Sportivo 100mila euro per Protezione Civile e Croce Rossa

L'Istituto per il Credito Sportivo ha cercato di dare immediato sostegno ai clienti, con l'attivazione di misure straordinarie per contrastare l'effetto dell'emergenza Covid-19, e continuerà a farlo con nuove misure per finanziare la liquidità delle realtà sportive, a partire da quelle di base. In questa fase nella quale si richiede un ulteriore sforzo a tutta la comunità nazionale, la banca pubblica dello Sport e della Cultura ha deciso di sostenere le due principali realtà coinvolte quotidianamente nella salvaguardia della salute e della vita di tutti i cittadini, il Dipartimento della Protezione Civile e la Croce Rossa Italiana, attraverso un'erogazione liberale di 100.000 € per dare un contributo e testimoniare la nostra eterna gratitudine. Inoltre - informa una nota - «da oggi inizieremo anche noi a supportare e promuovere su tutti i canali di comunicazione del Credito Sportivo le donazioni in favore di queste due preziose e nobili realtà che continuano le loro fondamentali attività sull'intero territorio nazionale, con il coinvolgimento di decine di migliaia di Volontari impegnati nel soccorso e nell'assistenza alle popolazioni interessate dal contagio. Una sfida che può essere vinta solo con il supporto, l'aiuto e la collaborazione di tutti. Ce la faremo, insieme».

