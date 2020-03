C'è chi sfida i tifosi, chi gli fa compagnia e chi li porta a spasso nella storia del club. Ci sono i campioni che si raccontano o che rispondono alle domande. E poi ci sono le sfide virtuali che fanno da panacea per chi soffre troppo l'astinenza da calcio giocato. Senza dimenticare le campagne di sensibilizzazione con l'hashtag #iorestoacasa e gli inviti alle donazioni per le strutture che affrontano in prime linea la battaglia contro il Coronavirus. I campioni di Serie A, come il resto dell'Italia, sono in isolamento ma grazie al potere dei social non tagliano il filo con i propri tifosi. Anzi, se possibile, in tempi di quarantena forzata il legame con i colori del cuore si rafforza. E, sfruttando le molteplici piattaforme, ogni società dà carta bianca alla fantasia dei propri social media manager.

LEGGI ANCHE--> Coronavirus, Dybala: «Sintomi forti del virus due giorni fa, ora sto meglio»

Il calcio giocato si regge sulle gesta dei campioni e dunque sono loro, in assenza di partite, il collante del legame. Le videochat vanno per la maggiore. I campioni dell'Inter e della Roma rispondono alle domande dei tifosi, quelli della Juventus - Dybala ultimo in ordine di tempo - raccontano a cuore aperto anche i giorni difficili della propria positività. Il club bianconero affianca al campione anche una stella degli altri sport di dichiarata fede juventina (Tania Cagnotto condivideva lo schermo di pc e smartphone con La Joya). Molto quotate dal Milan anche le stories di Instagram dove i campioni rispondono alle domande dei propri fan: Gigio Donnarumma l'ultimo in ordine di tempo.

Per coinvolgere i tifosi - e aiutarli a trascorrere più di qualche minuto della propria giornata - cosa c'è di meglio di una sfida? Milan e Roma, ad esempio, hanno aderito alla #Stayathomechallenge, la sfida domestica di palleggi usando gli oggetti più improbabili. E se sui social rossoneri impazza il video di Lucas Biglia che si cimenta con palloni non propriamente regolamentari, i fan della Roma da tutto il mondo hanno realizzato veri e propri capolavori. Un bambino con la maglia di Totti fa magie con un rotolo di carta igienica e poi segna in rovesciata volante. «Ci sono più skill in questo video che nell'intera carriera di Cristante», il commento impietoso di un tifoso.



#StayAtHomeChallenge ➡ https://t.co/aMatGAfLla ⬅

Can you do better? 😀

Post your Instagram Story, tag us and display your home tricks! ⚽ Sai fare di meglio? 😀

Mandaci i tuoi trick casalinghi su Instagram Story, taggando @acmilan! ⚽ pic.twitter.com/itYhC81QMi — AC Milan (@acmilan) March 27, 2020

Ma non tutti i tifosi sono portati per le evoluzioni con palloni o altro: per chi le magie le fa con la memoria storica, arma per antonomasia del supporter doc, ci sono i quiz, come il “Trivia” che l'Atalanta lancia quotidianamente su Instagram. Cinque domande secche per il patentino di seguace della Dea certificato. E, a proposito di storia, la Lazio gioca a portare il passato glorioso nel presente. Su Twitter partono i “live” delle sfide che hanno visto i successi più importanti della storia biancoceleste. Fischio d'inizio e i tweet raccontano azione per azione la gara in questione: ai gol arrivano puntuali i video dei Nedved o dei Veron di turno che esaltano i tifosi laziali.

LEGGI ANCHE--> eSports: F1, MotoGP, Nazionali e Nba: ascolti record per le sfide virtuali su web e tv

Lazio tra passato e presente/futuro. In questi giorni è stato annunciato l'ingresso negli eSport e subito arrivano le sfide virtuali. Percorso seguito anche da Roma, Inter, Juventus e altre. Cambiano solo videogame (Fifa o Pes) e piattaforma: c'è chi le dirette le fa su YouTube, chi su Twich, ma il risultato sono sempre evoluzioni da fare invidia ai campioni reali che mandano in visibilio i fan.

E poi c'è il versante sociale. Raccolta fondi e inviti a stare a casa, certo. Ma qualcuno va oltre. Come il Bologna che alza la vecchia cornetta del telefono. La società ha individuato dei tifosi che vivono da soli e per i quali, dunque, l'isolamento risulta ancora più pesante. Andrea Poli, Angelo Da Costa, Riccardo Orsolini e Marco Di Vaio si sono così messi al telefono e li hanno chiamati: qualche minuto di chiacchiere che ha portato un sorriso in un periodo complicato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA