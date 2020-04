Coronavirus, quarantena senza fine, nazionale di calcio cinese stressata

Una quarantena senza fine, e uno«stress psicologico» senza precedenti: per capire quali siano gli effetti collaterali della pandemia, è utile l'esperienza della nazionale cinese di calcio, rimasta per tutto marzo in isolamento a Dubai dove stava svolgendo un 'campus' di allenamento in vista delle partite di qualificazione ai Mondili annullate, e poi costretta al rientro a casa, il 23 dello scorso mese, a una quarantena vera e propria nell'isola di Hainan. «In questo periodo, tutti, giocatori e staff, sono stati sottoposti a una fortissima pressione psicologica», ha raccontato alla tv cinese Li Tie, il ct che ha preso il posto di Marcello Lippi. «Erano tutti in satato d'ansoia, con un pò di nostalgia condita dai timori per la nostra sicurezza». Secondo i media cinesi, al ritorno a casa i controlli hanno rivelato che tutti i giocatori avevano un alto grado di «stanchezza». Dal 6 aprile tutte le squadre cinesi hanno ripreso gli allenamenti, ma il campionato è ancora rinviato a data da destinarsi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA