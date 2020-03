Si giocherà a porte chiuse Paris Saint Germain-Borussia Dortmund, ritorno degli ottavi di Champions, in programma mercoledì sera a Parigi. Lo ha annunciato il quartier generale della polizia di Parigi: «Coronavirus: in applicazione delle misure annunciate ieri sera dal consiglio di difesa, il prefetto di polizia ha deciso che la partita #PSGBVB si svolgerà a porte chiuse» si legge in un messaggio su Twitter.





