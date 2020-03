© RIPRODUZIONE RISERVATA

O siamo super ottimisti noi, o sono catastrofisti gli altri. Trovare il giusto mezzo in questo periodo è quasi impossibile. Si chiama Jonas Schmidt-Chanasit, tedesco, professione virologo, dell’Istituto Berhard-Nocht di Amburgo. Non si occupa di sport, tanto meno di calendari, possibili o probabili. Lui conosce la malattia che sta sconvolgendo la vita di milioni di persone e per questo lancia l’allarme, almeno per quel che riguarda lo sport. «E’ impossibile che il calcio possa ripartire in questa stagione», sostiene. Chiaro, no? Impossibile. Quindi niente allenamenti, tanto meno partite. Porte chiuse, aperte, vie di mezzo. Zero. Perché, forse è proprio questo sport il paziente zero. Atalanta-Valencia prima, poi Atletico Madrid-Liverpool, e ancora in giorni più recenti le fughe più o meno consentite dei calciatori, Higuain, Cavani, Neymar etc etc, da una parte all’altra del globo. Sono tutti fattori che hanno inciso e potrebbero incidere sul dilagare del coronavirus. «Questo sport ha avuto una forte incidenza sulla dinamica nella sua diffusione in Europa», ribadisce senza mezzi termini il virologo Schmidt-Chanasit. Da noi se ne sono accorti tardi, Uefa compresa, fin quando i vari governi hanno preso in mano la situazione, interrompendo tutte le attività. E di questo ne hanno preso atto le varie federazioni, impegnate poi a ipotizzare improbabili calendari.SLITTAMENTOL’ipotesi di non riaprire il calcio, almeno per quest’anno, c’è. Lo ha detto Tommasi (Aic), se n’è reso contro anche Gravina (Figc). Secondo il 40enne virologo berlinese, che collabora anche con l’Oms al canale tv tedesco NRD, la ripresa dei campionati di calcio in Europa rischia di slittare alla prossima stagione, addirittura nel 2021. «Non credo che ad aprile si possa tornare in campo, neppure a porte chiuse perché potenzialmente le persone potrebbero riunirsi in casa per guardare le partite. Il calcio ripartirà solo alla fine di tutto, perché ha avuto una forte incidenza sulla dinamica di diffusione e in questo momento ci sono altre priorità in Europa». La Bundesliga è ferma fino al 2 aprile (un giorno in più invece per la Serie A), ma siamo sempre alle teorie, con la prospettiva di uno stop ben più lungo. Ora se ne cominciano ad accorgere tutti. Molti giocatori -sportivi in generale, dal basket alla pallavolo, se ne contano tanti - sono scappati anche perché hanno preso coscienza che difficilmente si tornerà nel breve alla normalità: quindi, chi se n’è tornato in Argentina, chi in Brasile, chi in Lussemburgo o poi vedremo come e se troveranno agevole il ritorno. Stare vicino ai propri cari e interrompere gli allenamenti casalinghi, una scelta di vita, un rischio. Tanto è tutto fermo e così resterà per un po’. Anche se poi tutto dovesse ricominciare a maggio, i fuggiaschi dovranno stare in isolamento per quindici giorni circa. Fuggitivi prima, indisponibili poi.