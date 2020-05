Juventus, Paratici: «Pogba farà fatica a trovare squadre che gli diano lo stesso stipendio»

«Pogba è un grandissimo calciatore però logicamente questo tipo di calciatori troveranno difficoltà a mantenere lo stesso livello di stipendio perché meno squadre potranno permetterselo». Lo dice il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, ai microfoni di Sky Sport in merito al possibile obiettivo di mercato, Paul Pogba, centrocampista del Manchester United in predicato di lasciare Old Trafford.

